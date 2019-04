Rappresentative provinciali, gli Allievi di mister Magro battono il Pistoia e volano in finale

LIVORNO – Altra grande prova della Rappresentativa Allievi “B” 2003 della Delegazione Provinciale Figc del selezionatore Pietro Magro, che sul neutro di Livorno supera nettamente 3-1, la Rappresentativa Provinciale della Delegazione di Pistoia e vola meritatamente in finale contro i pari di Firenze, nella manifestazione organizzata dal Comitato Regionale presieduto da Paolo Mangini, Trofeo Toscana e valido per il Torneo Marco Orlandi.

Questo importante traguardo raggiunto della finale, è un risultato prestigioso dato che erano moltissimi anni che le Rappresentative Provinciali della Delegazione Provinciale Figc guidata da Agide Rossi non conquistava un traguardo così importante e per di più arrivandoci da imbattuta, pertanto c’è tanta soddisfazione tra gli addetti ai lavori che arrivano a questa finalissima, che si giocherà sull’impianto sportivo “Gino Bozzi” alle Due Strade a Firenze, contro la Rappresentativa Provinciale di Firenze giovedì 25 aprile.

Un po’ di cronaca: partono subito alla grande i ragazzi di Pietro Magro che falliscono alcune buone occasiono e le viene anche annullato un gol realizzato da Vettori, ma sono i pistoiesi sul finire del tempo a passare in vantaggio con Cappellini, con il tempo che si chiude sull’1-0 per Pistoia.

Nella ripresa i grossetani iniziano a spingere sull’accelleratore e al 10’ trovano il pari con Curcio e poco dopo ancora in gol per il sorpasso Vettori con i grossetani che sono padroni del campo e in chiusura di partita realizzano anche il terzo gol Gorelli per il suggello finale e il passaggio storico alla finalissima.

Rappresentativa Grosseto-Rappresentativa Pistoia 3-1

GROSSETO: Terribile, Porciani (Barbini), Angeli, Calussi, Gucci, Curcio, Rosini, Antongini (Angiolini), Torti (Gorelli), Vettori, Verrengia (Adami). A disposizione: Mazzi, Velagj, Netti, D’Anzi, Valente. Selezionatore Pietro Magro.

PISTOIA: Biagioni, Giuliani, Toracchi, Di Segni, Narducci, Maltagliati, Angioli, Benedetti, Cappellini, Sali, Scannerini. A disposizione: Santi, Morelli, Pavan, Fanti, Mazza, Matteoni, Razzano, Latini, D’Acunti. Selezionatore: Marco Teglia. ARBITRO: Stefano Mariani di Livorno.

MARCATORI: 35’ Cappellini, 50’ Curcio, 52′ Vettori, 78’ Gorelli.