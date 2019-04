Paolini si rimette in auto: la stagione del pilota parte del Rally delle Colline Metallifere

MONTIERI – “Squadra che vince non si cambia”, è questo il mantra con il quale Francesco Paolini si appresta a dare il via della propria programmazione sportiva 2019, che scatterà il 13-14 aprile con il “5° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia”.

Il driver di Montieri, che aveva chiuso la scorsa stagione con il bel successo assoluto al Rallyday della Fettunta, ricomincerà da dove aveva chiuso il 2018, ancora ai comandi della Renault Clio R3C preparata dal team Smd Racing e sotto la bandiera del Jolly Racing Team. A completare un pacchetto sportivo rivelatosi solido e vincente ci sarà, come nell’ultima gara del dicembre scorso, Marco Nesti, il valido navigatore di Massa Marittima che, proprio al Fettunta, ha celebrato la sua prima vittoria assoluta in carriera, e che nel rally della bassa provincia di Livorno detterà nuovamente le note a Paolini.

“Dopo un inverno di riposo finalmente si torna a correre – afferma il pilota – Il Rally delle Colline Metallifere è ormai una seconda gara di casa, e l’occasione ideale per ritrovare gli automatismi dopo la pausa invernale. Ho scelto di dare continuità al gran finale della scorsa stagione, il team SMD Racing è una certezza, così come Marco Nesti al mio fianco, pertanto sarebbe stato inutile andare a cercare altro. Vedremo come evolverà la gara, il passaggio da rallyday a nazionale ci esclude, almeno in teoria, dalla lotta per l’assoluta, vista la presenza delle più prestazionali R5, ma cercheremo di inserirci nei piani alti e, perchè no, sfruttare le possibili occasioni di siglare un bel risultato. Si preannunciano condizioni meteo variabili, quindi azzeccare le giuste scelte di gomme potrebbe rivelarsi difficile e determinante. Da parte nostra daremo il 110%, sempre usando la testa: chissà che un bel risultato non possa essere la spinta ad imbastire un programma di gare ben definito, che ancora non ho”.

Il 5° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, organizzato da Maremma Corse 2.0 con fulcro logistico a Piombino, quest’anno si è evoluto, passando da rallyday a nazionale e quindi raddoppiando i chilometri di sfida cronometrata. I concorrenti saranno impegnati con le verifiche sportive e tecniche nella mattina di sabato 13, a partire dalle 10.30 in Piazza Bovio a Piombino. I motori si accenderanno alle 12.30 con l’inizio dello shakedown, i test con le vetture da gara, in programma fino alle 16 sulla strada comunale del Cafaggio.

La partenza del rally sarà alle 19.01, quando il primo concorrente scenderà dalla pedana in Corso Italia a Piombino, per affrontare, nella città portuale, il primo impegno cronometrato, la prova spettacolo “Città di Piombino” di 1,60 km, alle 19.15. Il Canado Club di Donoratico ospiterà le vetture in gara per il riordino notturno, con le sfide cronometrate che riprenderanno domenica 14. Breve sosta in assistenza, alla Fiera di Venturina, e poi gli equipaggi affronteranno un doppio passaggio su “Monteverdi” (13,00 km), con un inedito tratto iniziale di circa 4 km, “Sassetta” (11,70 km), percorsa nella sua veste integrale e nel senso inverso rispetto al 2018, e Campiglia (5,05 km), da fare tutta d’un fiato e con il tratto finale mai percorso, il tutto inframezzato da una sosta da “Staccioli” a Venturina per il riordino e l’assistenza. Prima di affrontare un ulteriore passaggio su “Sassetta” e “Campiglia”, ci sarà un riordinamento a Suvereto ed un’assistenza, con la bandiera a scacchi che sventolerà ancora in Corso Italia a Piombino, a partire dalle 17.18.

Complessivamente, la gara, che abbraccia gran parte della bassa provincia livornese, avrà un percorso di 322,30 km, di cui 77,85 contro il cronometro, suddivisi in 9 prove speciali.