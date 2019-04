Nuove tariffe per Acquedotto del Fiora: in arrivo le bollette esplicative

GROSSETO – Acquedotto del Fiora avvisa la clientela intestataria di utenza domestica residente che le prossime bollette potranno contenere il conguaglio dei consumi 2018 sulla base della nuova articolazione tariffaria entrata in vigore il 27 luglio 2018 e basata sul numero dei componenti del nucleo familiare. Per garantire la massima trasparenza sono stati esposti in bolletta tutti gli importi fatturati nel 2018, voce per voce, portandoli poi in detrazione dagli importi ricalcolati con la nuova articolazione. Per questo motivo le bollette potrebbero essere composte da un maggior numero di pagine rispetto al solito. L’importo del conguaglio è ben visibile nella prima pagina della bolletta alla voce “Ricalcolo periodi precedenti”.

Per maggiori informazioni sono come di consueto disponibili gli operatori del call center commerciale dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13, ai numeri 800 887755 (da rete fissa) o 199 114407 (da rete mobile).

Per tutti i riferimenti normativi e i dettagli sulla nuova articolazione tariffaria in vigore a far data dal 01.01.2018 visitare il sito www.fiora.it