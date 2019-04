Loretta Teresini del Vivaio Principina è Accademica dei Georgofili

GROSSETO – È un onore toccato a pochissimi grossetani nella storia. Una cerchia ristretta della quale ora fa parte anche Loretta Teresini del Vivaio Principina di Grosseto, nominata Accademica dei Georgofili, la storica istituzione fiorentina che da oltre 250 anni promuove gli studi di agronomia, selvicoltura, economia e geografia agraria tra gli studiosi e i proprietari agrari. Proprio a quest’ultima categoria appartiene Loretta Teresini, anima e titolare del Vivaio Principina, storica eccellenza della nostra terra nata oltre trent’anni fa all’interno del Parco della Maremma, specializzata nella produzione di piante mediterranee di qualità. Vivaio Principina è socio partner di Fondazione Grosseto Cultura.

«A Loretta Teresini – dice Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura, insieme con il vicepresidente Sebastiano Venier e i componenti del Consiglio d’amministrazione Simona Bertelli, Luisa Morelli e Alessandra Paolini – le nostre congratulazioni per un riconoscimento così prestigioso. Siamo onorati di annoverare tra i nostri soci partner una struttura che nel tempo ha saputo distinguersi fino a diventare un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e non solo. E siamo certi che il ruolo attribuito alla sua titolare non potrà che accrescerne l’importanza e l’attività per la nostra comunità. E per Fondazione Grosseto Cultura è un ulteriore incentivo a costituire partnership con i soggetti più rappresentativi del nostro territorio».