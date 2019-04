Lavoro: il comune assume a tempo pieno e indeterminato

GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente tecnico ingegnere da assegnare al settore Lavori pubblici.

Gli interessati alla selezione hanno tempo fino al 9 maggio per fare domanda, indirizzandola al Settore Organizzazione, Risorse umane e sistemi informativi del Comune di Grosseto in piazza Duomo 1.

La domanda di ammissione potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Grosseto oppure con raccomandata con avviso di ricevimento o ancora con posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Per avere informazioni più dettagliate e per il bando si può visitare il sito del Comune di Grosseto, nella Home page, sezione Novità.

L’estratto del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 28 del 9 aprile 2019.