I cittadini uniscono le forze e comprano lo scuolabus

CAMPAGNATICO – Sarà una giornata di festa per l’intera comunità di Campagnatico che unendo le forze è riuscita ad acquistare uno Scuolabus per i bambini del territorio. Nel Comune maremmano domenica 14 aprile dalle 15 alle 19.30 in Poggio Novo (piazzale sagra) va in scena “Scuole in Festa”, evento organizzato dalla Campagnatico Servizi – azienda partecipata del Comune – e dalle mamme del territorio, con il sostegno delle associazioni e delle attività commerciali locali e di Baccinello, e il patrocinio del Comune, della Pro Loco Campagnatico e della sezione Admo.

La manifestazione è la conclusione ideale del progetto promosso dalle famiglie degli studenti, che, con il sostegno della partecipata, sono riuscite a istituire una raccolta fondi per comprare un mezzo di trasporto utile ad accompagnare i loro figli a scuole. L’iniziativa, che ha trovato il sostegno dell’intera comunità, non finisce però con l’arrivo del pulmino: domenica 14 aprile infatti durante la festa verranno raccolti nuovi fondi da destinare sempre alle scuole del Comune di Campagnatico.

«”Scuole in festa” – spiega il presidente di Campagnatico Servizi, Cristian Lenzi – sarà un momento per festeggiare il nuovo scuolabus, ma con le famiglie che si sono adoperate per rendere la manifestazione possibile, vorremmo che diventasse un appuntamento fisso per unire le forze e dare un sostegno concreto alle nostre scuole. Il progetto per l’acquisto del nuovo pulmino ha dimostrato che la nostra è una comunità generosa, che sa impegnarsi per le giuste cause: ringrazio per questo le mamme, tutte le Associazioni del territorio, le attività commerciali del comune di Campagnatico e di Baccinello che hanno sostenuto l’iniziativa permettendoci di comprare lo scuolabus. Il nostro Comune ha bisogno di questi progetti: insieme possiamo far sì che le persone non lascino il territorio e che lo stesso non si spopoli. Domenica 14 aprile ci saranno giochi, cibo, una lotteria con tanti premi per tutti e i falconieri. Invito tutti a partecipare e a contribuire alla nostra causa».