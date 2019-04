Giornata del mare: il Porto della Maremma presenta il suo progetto

MARINA DI GROSSETO – Giovedì 11 aprile si festeggia, in tutta Italia, la Giornata internazionale del Mare. Un appuntamento fisso che è stato introdotto dal Nuovo Codice della Nautica e successivamente approvato dal consiglio dei ministri, interamente dedicato a una delle più importanti ricchezze del nostro paese. E’ un’occasione che vede ogni anno gli istituti scolastici di tutta Italia impegnati nella promozione dell’insegnamento della cultura marinara, che avviene tramite specifici progetti formativi. Gli strumenti alla base dell’iniziativa, l’informazione, la formazione, l’approfondimento e il divertimento, per comunicare il rispetto del mare.

In questo contesto, anche il Porto della Maremma si fa promotore della Giornata del mare, e lo fa presentando un progetto della durata triennale, che si pone l’obiettivo di favorire comportamenti virtuosi e introdurre una sorta di “Galateo del Mare” al fine di coinvolgere il maggiore numero di realtà possibili: dalle singole persone alle imprese, dal porto ai dipartisti, dai bagnetti ai bagnanti e, ancora, le strutture ricettive, gli hotel, i campeggi, b&b e i turisti. Un lavoro di squadra volto a diffondere una nuova forma di educazione per onorare e rispettare il nostro mare. Per l’occasione, è stato realizzato un video di lancio dell’iniziativa in collaborazione con il comandante della capitaneria di porto, Andrea Porzio, che da oggi inizia il suo giro nelle scuole del comune di Grosseto.

A coronare il progetto, lunedì 20 maggio il Porto della Maremma accoglierà nella sua struttura 85 bambini delle classi seconde dell’Istituto Comprensivo 4 di via Giotto. Sarà un’occasione per avvicinare le nuove generazioni, coloro che hanno in mano il futuro del pianeta, alla cultura marinara, tramite un approccio ludico-creativo. L’appuntamento inizierà la mattina, con una visita del cantiere e della torre, accompagnati dal personale del Porto. Alle visite guidate seguiranno infine momenti di apprendimento, che spaziano dalle lezioni sui venti alle spiegazioni delle differenze tra barca a vela e a motore.