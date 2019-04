Final Eight al Casa Mora: pubblico di casa per il Circolo Pattinatori. Tutto il programma

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox, nella corsa verso la serie A2, potrà contare sul supporto del proprio pubblico. La Federazione sport rotellistici ha infatti assegnato l’organizzazione della Final Eight di serie B all’Hc Castiglione del presidente Marcello Pericoli.

La manifestazione si svolgerà dunque da venerdì 3 e domenica 5 maggio sulla pista del Palasport di Casa Mora a Castiglione della Pescaia. La notizia è stata accolta con soddisfazione dalla società biancorossa del presidente Stefano Osti. Il Cp Grosseto, primo classificato nel girone D del campionato di B, aprirà la Final Eight venerdì mattina alle 10 affrontando il Montebello Hockey e Pattinaggio. I ragazzi allenati da Massimo Mariotti, che hanno chiuso la regular season con 16 vittorie e appena due sconfitte, contro il Follonica e il Siena, torneranno poi in pista sabato mattina alle 10 per misurarsi contro il Roller Hockey Scandiano. L’ultimo impegno eliminatorio è in calendario sabato alle 18 contro l’Hc Amatori Vercelli.

Il programma di domenica prevede la disputa delle semifinali tra le prime due classificate, alle 10 e alle 12, la finale per il 3°-4° posto alle 16,30 e la finalissima per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia di serie B alle 18,30.

Le due finalisti saranno comunque promosse alla serie A2.

Il calendario completo della Final Eight di Castiglione della Pescaia

Girone A. Venerdì, ore 12 Estrelas Molfetta-Seregno A, ore 16 Viareggio Hockey-Montecchio Precalcino, ore 20 Viareggio-Estrelas Molfetta. Sabato, ore 12 Montecchio Precalcino-Seregno, ore 16 Estrelas Molfetta-Montecchio Precalcino, ore 20 Seregno-Viareggio.

Girone B. Venerdì, ore 10 Montebello-C.P. Grosseto Edilfox, ore 14 Hc Amatori Vercelli-Roller Hockey Scandiano, ore 18 Montebello-Hc Amatori Vercelli. Sabato, ore 10 Roller Hockey Scandiano-C.P. Grosseto Edilfox, ore 14 Roller Hockey Scandiano-Montebello, ore 18 C.P. Grosseto Edilfox-Hc Amatori Vercelli.

Semifinali,domenica ore 10 e 12.

Finale 3°-4° posto: domenica ore 16,30

Finale 1-2° posto: domenica ore 18,30.