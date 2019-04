Domenica delle Palme: il vescovo benedice i rami di ulivo

GROSSETO – La domenica delle Palme, nella quale si ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, introduce ai riti della settimana santa. Domenica 14 aprile il vescovo Rodolfo presiederà la solenne liturgia in cattedrale. Alle 10.45 dal portale laterale (su piazza Dante) benedirà i rami di ulivo. Poi si snoderà una breve processione verso l’ingresso principale della cattedrale, dove alle 11 avrà inizio la Messa con la proclamazione della Passione secondo Luca. In cattedrale Messe anche alle 9.30 e alle 18.

Nel pomeriggio della domenica delle palme a Roselle Via crucis drammatizzata nella ex cava (ritrovo alle 17.30 presso la chiesa parrocchiale). La sera alle 21 sacra rappresentazione della passione del Signore secondo Luca, per le vie del centro storico, a cura della parrocchia di San Francesco. In duomo, alle 21.15, il concerto di Pasqua dell’Orchestra sinfonica città di Grosseto.

Gli orari delle celebrazioni anche nelle altre nove parrocchie della città e lungo la costa sul sito: www.diocesidigrosseto.it.