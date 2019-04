«Di Giacinto dice bugie da campagna elettorale». Benini: «Parla senza contenuti»

FOLLONICA – “Non tollero che il candidato Di Giacinto continui a prendere in giro il cittadini – afferma Andrea Benini – con enormi falsità. La sostituzione degli attraversamenti pedonali rialzati, infatti, non arriva magicamente dopo la sua segnalazione di qualche giorno fa, ma rientra nella programmazione che l’Amministrazione comunale ha fatto lo scorso 19 febbraio 2019, data in cui abbiamo trovato e stanziato le risorse economiche per far partire i lavori”.

“La sostituzione era stata già proposta dal nostro ufficio manutenzione e anche dalle segnalazioni dei cittadini, soprattutto per via dell’usura che quel tipo di materiale subisce con il tempo. Pretendere la paternità di alcuni lavori, tra i quali questo e la creazione del parcheggio a Senzuno, entrambi già pianificati dall’Amministrazione comunale, significa offendere anche la professionalità e l’intelligenza delle persone che, per fortuna, sanno riconoscere autonomamente le bugie dalle verità”.

“Vorrei provare anche io a girare un video di 50 secondi su Fb e vedere se le cose magicamente si realizzano… ma siccome non credo di essere Mary Poppins c’è bisogno di altro: di ascolto, visione, lavoro duro, competenza, presenza, programmazione. Questo serve per amministrare una città, prendersi meriti di lavori, in questo caso piccoli ma importanti è abbastanza ridicolo. Questo esempio rappresenta, purtroppo, lo stereotipo di campagna elettorale negativa costruita su piccole falsità che dobbiamo evitare. Follonica non ha bisogno di questo ma di contenuti e proposte vere”.