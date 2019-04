Damoka ha scelto: è Claudio Cionini l’artista dell’anno 

FOLLONICA – Si rinnova l’appuntamento con “Damoka incontra l’arte” che per il 2019 affida la rassegna a un giovane artista piombinese, Claudio Cionini. Il direttore artistico Giuliano Giuggioli – maestro scelto dalla torrefazione follonichese specializzata nella produzione, vendita e distribuzione di caffè per guidare il settore dedicato all’arte – ha scelto il collega di Piombino che avrà non solo la possibilità di esporre le sue opere nello store dell’impresa, nella zona artigianale a Follonica, ma anche l’opportunità di diffondere la sua arte attraverso una collezione speciale di bustine di zucchero. Il progetto “Damoka incontra l’arte” è nato nel 2015 ed è cresciuto nell’arco di quattro anni grazie alla volontà della proprietà Damoka e del maestro Giuggioli che sono riusciti a trovare un’alchimia perfetta che ha dato seguito a molte iniziative che hanno legato sempre di più le espressioni artistiche ai prodotti della torrefazione.

Nell’ambito della rassegna “Artista dell’anno” nel 2017 la scelta del maestro era ricaduta sul follonichese Dario Vella, mentre l’anno scorso era stato il grossetano Armando Orfeo a rappresentare l’azienda. Ora tocca a Piombino, città che insieme con Follonica e Grosseto è stata protagonista della rassegna artistica “Pinocchio viaggiatore” ideata da Damoka e Giuggioli che ha realizzato tazzine da caffè artistiche. Le opere di Cionini saranno rappresentante in dieci soggetti che verranno trasferiti in altrettante bustine di zucchero prodotte dall’azienda e distribuite a tutti i clienti del marchio, e i suoi quadri resteranno esposti nello store d’arte in via dell’Artigianato 641 da giovedì 11 aprile fino a domenica 30 giugno.

«Cionini – spiega Giuggioli – è un artista giovane, moderno, un professionista quotato in Italia e all’estero. Rappresenta la dimensione cittadina: i suoi quadri ritraggono aree urbane, città come New York, Parigi, Firenze. Questa sua inclinazione si addice allo sforzo che Damoka sta facendo per entrare in nuove aree. La sua opera è figurativa, solida, mediata dalla tecnica della dissolvenza, anche se il soggetto è sempre riconoscibile». Cionini è nato nel 1978 a Grosseto, ha frequentato il liceo artistico nel capoluogo maremmano e l’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove nel 2000 ha iniziato l’attività espositiva. Dopo gli studi la sua attenzione si rivolge subito al paesaggio industriale, realtà che lo circonda nella città dove da sempre risiede, Piombino. «Sono molto felice di iniziare questa collaborazione con Damoka e con il maestro Giuggioli – spiega Cionini –: sarà un anno ricco di progetti e sono entusiasta di quello che ci aspetta». L’azienda continua a investire nell’arte e negli artisti del territorio. «Il progetto “Damoka incontra l’arte” ci sta dando grandi soddisfazioni – spiega Alessandro D’Amore, proprietario dell’azienda –: siamo riusciti con impegno e dedizione a legare l’arte ai prodotti della nostra produzione, avvicinando le persone agli artisti del nostro territorio, grazie alla capacità del maestro Giuggioli di individuare delle vere e proprie eccellenze. Ho sempre pensato che l’accostamento dell’arte alla mia azienda avrebbe potuto portare un innalzamento della qualità rispetto al prodotto». Anche l’Amministrazione follonichese, che ha preso parte alla presentazione di Cionini, plaude al lavoro svolto in questi anni da Damoka, nella convinzione che una città cresca anche grazie ad aziende locali che si sforzano per dare sempre il meglio.