Bonifazi: «Entro maggio i lavori di ripascimento delle spiagge. Intervento prima dell’estate è un esempio virtuoso»

SCARLINO – «Finalmente ci siamo: stanno per iniziare i lavori di ripristino del tratto di litorale scarlinese mangiato dalle mareggiate del 2018. Entro inizio maggio l’Amministrazione comunale individuerà la ditta che eseguirà i lavori di “ripascimento” dei 2.000 metri di spiaggia posti a nord e a sud del porto del Puntone. Lavori finanziati dalla Regione Toscana per poco più di 400.000 euro, che saranno velocemente conclusi per anticipare il momento di picco delle presenze della stagione estiva.

Le attività balneari, quindi, potranno affrontare con serenità la prossima estate, senza dover “pagare dazio” alle mareggiate che hanno eroso pezzi significativi delle nostre spiagge, al pari di quelle di Follonica e Castiglione». A parlare è Emilio Bonifazi, candidato sindaco del centrosinistra per il Comune di Scarlino.

«In questo frangente, vorrei sottolineare il fatto che la tempestività dell’intervento di ripascimento delle spiagge è conseguenza diretta dei poteri commissariali del presidente della Regione, Enrico Rossi, che ha velocizzato le procedure, e della stretta collaborazione tra Comune e Regione».

«Quando c’è una forte volontà politica e la cooperazione istituzionale, i risultati arrivano ed è un bene per l’intera comunità. Il mio impegno per il futuro è di rendere prassi normale la velocizzazione dei passaggi amministrativi, che troppo spesso ostacolano le imprese nel loro lavoro quotidiano. Se eletto, sarò un sindaco presente e assiduo nell’impegno. Gli scarlinesi possono contarci».