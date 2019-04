Beach tennis, alla coppia Checcacci e Consenti il successo nel doppio femminile

GROSSETO – Proseguono i tornei di beach tennis organizzati da Uisp e Asd Beach Tennis Maremma. Vittoria per Claudia Checcacci e Chiara Consenti, che in finale hanno superato Silvana Assaiante e Letizia Caporali per 6-3. Alla manifestazione hanno partecipato 20 giocatrici.

Sabato 13 aprile (partenza alle 14,30), nuovo torneo di beach tennis, stavolta appuntamento con il doppio misto giallo (già 14 le coppie iscritte). Per informazioni 3313527322, 3396532607.