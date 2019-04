Auto pirata investe un pedone e fugge: si cercano testimoni

GROSSETO – E caccia all’auto a Grosseto. Una vettura ha infatti investito un uomo e invece di fermarsi a soccorrerlo è fuggita. L’incidente è avvenuto nel quartiere di Barbanella, all’altezza dei portici.

La Polizia municipale sta cercando testimoni e valutando se ci siano telecamere che possano aver ripreso la vettura in fuga. Il pedone investito è stato trasferito all’ospedale Misericordia ma non sarebbe in gravi condizioni.