Amministrative2019. Russo non ci sta: «Nessun inciucio, noi siamo alternativi a Verruzzi»

«Purtroppo, questo disdicevole atteggiamento, di bassa politica, non sarebbe nuovo agli occhi dei cittadini del comune perché , forse, già accaduto nelle ultime amministrative che hanno visto vincere a “mani basse” l’attuale Sindaco. Infatti, sembra che cinque anni fa, la corrente Verruzziana del PD montierino fece un vero e proprio “inciucio” con l’ allora sfidante della lista “Fattore 0”, fino ad oggi fintamente all’opposizione, per garantire i numeri sufficienti a governare, qualora la maggioranza iniziasse a scricchiolare».

«Tant’è vero, si leggeva pochi giorni fa sulla stampa, che i problemi del PD comunale non sono ancora finiti perché una fronda interna minerebbe la stabilità del centrosinistra montierino, addirittura i dirigenti locali avrebbero minacciato l’intervento degli organismi provinciali per ristabilire l’ordine. Quindi vorrei rassicurare i miei futuri elettori che la lista civica Vivi Montieri è totalmente alternativa sia all’amministrazione uscente che a tutte quelle vecchie politiche di Palazzo che prendono in giro gli elettori pur di avere consensi elettorali».