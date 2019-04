A cinquant’anni dalla maturità: al Geometri si celebra il mezzo secolo dei diplomati

GROSSETO – Sono trascorsi 50 anni da quando lasciarono la loro scuola. Così con i capelli imbiancati e un grade bagaglio di esperienza e di vissuto anche professionale sulle spalle i geometri che, in quella estate del 1969 conseguirono la maturità tecnica, sabato prossimo, 13 aprile alle ore 11, ricordano quel momento celebrando il Cinquantesimo Anniversario di quei ragazzi presso il Polo Tecnologico Manetti Porciatti settore “Costruzioni , Ambiente e Territorio” in via de’ Barberi a Grosseto. Toccherà al dirigente scolastico, Antonella Baffetti accogliere gli ex studenti e insegnanti coordinando un momento conviviale teso a rievocare i tempi trascorsi fra i banchi di scuola da quei ragazzi che oggi sono professionisti affermati nel settore .

“Sarà un momento importante – commenta il dirigente – per confermare il ruolo che l’Istituto ha ricoperto e ricopre tutt’oggi, essendo l’unico presente in provincia di Grosseto. Una scuola che ha formato migliaia di geometri e che oggi vuole puntare sulla sua variegata offerta che permette di ottenere un diploma in soli quattro anni, unico istituto del genere in provincia, e di poter scegliere se formarsi nella specializzazione classica o in quella che invece punta allo studio delle tecnologie del legno, ossia a tecniche costruttive all’avanguardia e biocompatibili. Un diploma – continua il dirigente del Polo Tecnologico Manetti Porciatti – che in base alle indicazioni dello studio Excelsior, predisposto dalla Camera di Commercio, ricerca oltre 100 diplomati in provincia da inserire nel mondo del lavoro.” Anche nella giornata commemorativa di sabato ampio spazio troverà la dimostrazione pratica di una importante innovazione tecnologica, la realtà virtuale, Una tecnologia che rappresenta una nuova frontiera in molti settori professionali tra cui quello delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio.