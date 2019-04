Roberto Franceschini confermato alla guida del Tennis Club Manetti

GROSSETO – “Il nostro obiettivo per il prossimo biennio non si limita solamente ad aumentare il numero dei soci del Circolo ma anche di incrementare la cifra dei ragazzi iscritti alla scuola tennis sulla quale puntiamo molto”. Commenta così Roberto Franceschini dopo essere stato rieletto presidente del Tennis Club Manetti. Martedì 9 aprile si è infatti tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci dello storico circolo grossetano dove, oltre all’approvazione del bilancio consuntivo 2018, era all’ordine del giorno anche l’elezione per il rinnovo delle cariche sociali per il biennio aprile 2019/aprile 2021.

Oltre alla rielezione di Franceschini, approvata all’unanimità dai partecipanti alla votazione, sono stati anche eletti i dieci consiglieri che lavoreranno al suo fianco per i prossimi due anni. Andranno quindi a formare il nuovo consiglio Ulderico Brogi, Riccardo Chechi, Alessio Chelli, Aldo Codispoti, Giuseppe Elefante, Mario Fontana, Emilio Nannini, Giovanni Pietrangeli e Barbara Zigoli. “Per quanto riguarda la gestione delle strutture, durante l’ultimo anno sono stati effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria per offrire un servizio migliore a tutti i frequentatori del Circolo – prosegue Franceschini – insieme ai membri del nuovo consiglio vogliamo proseguire su questa strada così da rendere il nostro centro più accogliente cercando di portare a termine alcuni progetti per i quali ci siamo già mossi con il Comune per richiederne l’approvazione”.

Come previsto dallo statuto del circolo oltre a definire il nuovo organo esecutivo, l’Assemblea dei Soci ha anche portato all’elezione di Laura Busonero, Alessandro Neosi e Sara Paramucchi come probiviri mentre Marco Coralli, Guglielmo Tulipano e Sandra Vellutini andranno a ricoprire il ruolo di revisori dei conti.