Prima giornata a favore del Circolo Tennis che sbaraglia il San Vincenzo

GROSSETO – Si è disputata oggi sui campi del Circolo Tennis Grosseto la prima giornata del girone di D2 che ha visto la squadra di casa, capitanata dal maestro Stefano Rea, opposta a quella del Tennis San Vincenzo. A causa delle cattive condizioni meteorologiche gli incontri si sono disputati sui due campi in terra coperti. La giornata è terminata con la netta vittoria della squadra del circolo di via Cimabue per 5 a 0.

Questi i risultati dei singoli incontri:

Alessandro Parigi VS Giacomo Serini: 6-2 6-0

David Cardoso VS Vittorio Morandini: 6-0 6-0

Nicola Medei VS Nicolas Lepri: 6-0 6-1

Matteo Pastorelli VS Robert Nanu: 6-0 6-0

Parigi/Pastorelli VS Serini/Morandini: 6-3 6-3