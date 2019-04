Piano strutturale e Piano operativo: oggi in consiglio l’approvazione definitiva

ROCCASTRADA – E’ fissato per oggi pomeriggio, mercoledì 10 aprile, il Consiglio Comunale nel quale verranno approvati la variante al piano strutturale e il nuovo piano operativo.

In concreto si tratta di una grande semplificazione che favorisce una “rivoluzione” basata su un “patto per la buona progettazione” che, da un lato, prevede agevolazioni per l’assenza di vincoli comunali e di iter amministrativi troppo lunghi e, dall’altro, favorisce uno sviluppo sostenibile e qualificato attraverso:

– la tutela ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel capoluogo che nelle frazioni;

– la salvaguardia del territorio produttivo agricolo e industriale basandosi su attività di filiera;

– una forte attenzione per il paesaggio e l’ambiente.

Per arrivare a questo risultato, l’Amministrazione Comunale ha seguito delle linee operative strategiche, quali:

– tutela, per difendere il patrimonio ambientale e paesaggistico;

– sviluppo, per promuovere la sostenibilità;

– partecipazione, per coinvolgere tutti i cittadini nelle scelte sulla crescita del territorio;

– semplificazione, per snellire gli iter con poche regole, chiare e attente alla tutela del territorio;

– forte politica di recupero del patrimonio edilizio esistente.

La “rivoluzione” urbanistica ha preso forma con l’approvazione del nuovo Piano Operativo e della Variante al Piano strutturale basati su poche norme, semplici e chiare, e nessun ulteriore vincolo comunale; questa politica si tradurrà nella possibilità di ampliamenti volumetrici diffusi, possibilità di realizzazione di nuovi annessi agricoli e piscine nel territorio rurale.

Inoltre nell’ambito dello sviluppo del territorio per un ampliamento della offerta turistica, uno dei cardini delle linee programmatiche dell’Amministrazione, sarà facilitato il cambio di destinazione di uso verso il turistico-ricettivo, saranno previste aree di sosta per camper e verranno ridefiniti i centri urbani per renderli più vivibili e più belli.