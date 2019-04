GROSSETO – Anche a Grosseto la Polizia di Stato ha celebrato il 167esimo anniversario della fondazione con la cerimonia ospitata al Teatro degli Industri che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine della provincia. Presenti insieme al questore Domenico Ponziani, il prefetto di Grosseto Cinzia Torracco, il senatore Roberto Berardi, i sindaci dei Comuni Maremmani, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il presidente del tribunale Laura Di Girolamo, il procuratore della Repubblica Raffaella Capasso.

Durante la cerimonia sono stati ricordati il colonnello della Guardia di Finanza Massimiliano Giua e il tenente di Vascello della Guardia Costiere Pier Francesco Dalle Luche, entrambi scomparsi prematuramente.

di 18 Galleria fotografica 167esimo anniversario Polizia di Stato 2019









Il questore Ponziani ha anche parlato dell’attività della Polizia sul territorio mettendo in evidenza come sia diminuito il numero dei reati in provincia di Grosseto. Poi prima di chiudere la celebrazione sono stati consegnati gli encomi agli agenti che si sono distinti durane la loro attività (Leggi: Anniversario della Polizia: consegnati gli encomi. Tutti i premiati fotogallery).

—



—

Ecco tutti i numeri dell”attività negli dodici mesi.

UFFICIO GABINETTO

Ordinanze emesse ( comprese circolari e ordinanze specifiche): 2440 Servizi attinenti l’Ordine Pubblico: 1752

U.P.G.S.P.

Pattuglie ordinarie: 1820 Servizi straordinari (numero di pattuglie): 495 Persone identificate 6631 di cui stranieri: 969 Veicoli controllati: 2574 Posti di controllo effettuati: 416 Contravvenzioni elevate: 48 Patenti ritirate: 6 Locali controllati: 15 Stupefacenti sequestrati (in grammi e divisa per sostanza): 58.3 gr. Eroina – 595,456 gr di Marijuana- 114,509 gr Cocaina – 75,855 gr. Hashish Telefonate al 113: 18200 N. denunciati: 190 di cui stranieri: 135 N. arrestati: 22 di cui stranieri: 13

SQUADRA NAUTICA

Persone identificate: 168 di cui stranieri: 13 Veicoli / imbarcazioni controllati: 85 Contravvenzioni elevate: 22 Posti di controllo effettuati in auto: 8 N. denunciati 1 Pattuglie Ordinarie: 71 in Barca + 175 in Auto Pattuglie Straordinarie: 67 Soccorsi: 1 Sequestri: 2 Denunce/ esposti ricevuti: 26

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Persone identificate: 176 di cui stranieri: 19 Locali controllati: 31 di cui locali pubblici: 12 di cui sale giochi/scommesse/bingo: 5 Esercizi chiusi diversificando per motivazione: 3 N. denunciati: 4 Provvedimenti in materia di Passaporti: Passaporti Rilasciati e Rinnovati: 5433 Passaporti Sospesi: 1 Respingimento istanza del passaporto: 5 Dichiarazioni accompagnamento minori: 541 Provvedimenti in materia di armi: Licenze rilasciate: (uso caccia/sportivo): 1813 Licenze revocate : 18 Licenze respinte: 26 Provvedimenti in materia di licenze: Licenze per acquisizione di scommesse: 25 Licenze per la compravendita di oro ed oggetti preziosi, armerie, collezione, recupero crediti: 78 Istruttorie per il divieto detenzione armi ex Art. 39 T.U.L.P.S.: 127 Istruttorie pratiche rilascio/rinnovo Guardie Particolari Giurate: 375 Regolamenti Negati: Infortuni sul lavoro: 62

DIVISIONE ANTICRIMINE

Proposte sorveglianze speciali: 4 Avvisi Orali emessi: 15 Rimpatri con F.V.O.: 22 Ammonimenti per Stalking: 6 Daspo urbano: 1 Esposti trattati ai sensi dell’Art.1 TULPS: 44 Accertamenti finalizzati alla concessione di misure alternative alla detenzione: 117 Deleghe di indagini per reati di competenza del Giudice di Pace: 99 Deleghe di indagini dell’Autorità Giudiziaria: 105 Accertamenti per rilascio patente di guida: 3145 Attività Ufficio Minori: interrogatori delegati dall’A.G. e Tribunale Minori Firenze n.120 ; accertamenti delegati da A.G: di Firenze n. 43

DIGOS

Persone identificate: 630 di cui stranieri: 244 Veicoli controllati: 19 N. denunciati: 11

SQUADRA MOBILE

Persone identificate: 3209 di cui stranieri: 1623 Veicoli controllati: 458 Stupefacenti sequestrati (in grammi): 3.485,65 di cui hashish: gr. 250,85 di cui cocaina: gr. 31,10 di cui eroina: gr 1.656,43 di cui marijuana: gr.1.121,56 Altre sostanze: gr. 428,71 N. denunciati: 48 di cui stranieri: 25 N. arrestati: 29 di cui stranieri: 17

SCIENTIFICA

Sopralluoghi: 118 Fotosegnalamenti: 1350 di cui stranieri: 1246

UFFICIO IMMIGRAZIONE

Persone identificate all’Aeroporto : 7459 di cui stranieri: 913 N. denunciati: 9 di cui stranieri: 9 Permessi di soggiorno rilasciati: 6353 di cui primi rilasci: 1270 Espulsioni totali: 173 Di cui con accompagnamento immediato alla frontiera: 6 Di cui con accompagnamento ai CIE: 27 Di cui con ordine del Questore di abbandonare il territorio: 125 Di cui con allontanamento volontario: 15

POLIZIA STRADALE

Pattuglie Ordinarie: 2793 Pattuglie Straordinarie: 235 Persone identificate: 24974 di cui stranieri: 97 Veicoli controllati: 25041 Posti di controllo/blocco effettuati: 2738 Contravvenzioni elevate: 9408 Patenti ritirate: 416 N. denunciati: 51 di cui stranieri: 17 Scorte personalità: 13 Rilievi per incidenti stradali: 219

POLIZIA FERROVIARIA

Persone identificate: 5155 di cui stranieri: 2550 Veicoli controllati: 12 Contravvenzioni elevate: 36 (DPR 753/’80): 1 Stupefacenti sequestrati (in grammi e divisa per sostanza): Cannabis gr 0,960; oppiacei gr 1,179; N. denunciati: 9 di cui stranieri: 8 N. arrestati: 2 di cui stranieri: 1 Scorte sui treni ( treni scortati): 238 Pattuglie impiegate a bordo treno: 119 Pattuglie controllo linea ferroviaria: 142 Pattuglie in stazione: 685 Persone proposte per provvedimenti di P.S.: 9 Minori Rintracciati: 1

POLIZIA POSTALE

Persone identificate: 318 di cui stranieri: 10 Veicoli controllati: 2 Posti di controllo/blocco effettuati: 27 N. denunciati: 160 di cui stranieri: 14 Apparecchiature sequestrate: 4 di cui PC : 2 Di cui cd-dvd-dvx: 2

TOTALI COMPLESSIVI