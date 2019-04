GROSSETO – Una donna è rimasta ferita in un incidente avvenuto pochi minuti fa a Roselle, in via Batignanese. nell’incidente sono rimaste coinvolte du autovetture. La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale e la Polizia municipale. Il traffico sul tratto di strada è per il momento interrotto per consentire le operazioni di soccorso.