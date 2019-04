GROSSETO – Incidente stradale questa mattina tra viale Europa e via di Francia, nella zona nord di Grosseto. Nello scontro, avvenuto verso le 10.30 di questa mattina, sono rimaste coinvolte due autovetture. Sul posto i Carabinieri per la viabilità e la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.