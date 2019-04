Il rally e il pilota Vladimiro Brezzi al centro della prossima serata conviviale del Panathlon

GROSSETO – Serata conviviale incentrata sul mondo del rally, quella in programma nella serata di sabato 13 aprile all’Hotel Granduca di Grosseto e organizzata dal locale Panathlon Club.

Ospiti e relatori del club presieduto dal dottor Armando Fommei saranno Vladimiro Brezzi, pilota e primo classificato tra i drivers privati nella famosa e affascinate competizione dell’Africa Eco Race, l’amico Piero Picchi e il meccanico Pippo Giustini, che ha seguito Brezzi nella massacrante avventura, curando tutti gli aspetti tecnici e meccanici del mezzo usato per la gara africana. “E’ un’occasione – dice il presidente Armando Fommei, nella foto – per capire meglio e avere un’idea di sia difficile competere in questo sport estremo. I nostri soci e simpatizzanti avranno la possibilità di vedere i filmati della competizione e commentare assieme al pilota Valdimiro Brezzi le difficoltà incontrate, prima e durante la gara”. “Ancora una volta il nostro club – conclude Fommei – sempre attento a tutte le discipline sportive, propone uno sport non usuale ma al tempo stesso affasciante, da proporre ai soci e alla città. Vi aspettiamo alle ore 20”.