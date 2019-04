I tre tempi comici e l’utilizzo della voce al Teatro Industri

GROSSETO – I tre tempi comici e l’utilizzo della voce saranno gli argomenti principali affrontati nel seminario in programma sabato 13 aprile alle 16 nel ridotto del Teatro degli Industri, prima dello spettacolo di Lina Battiferri “Condominio femminile“ tratto da Le donne di Franca Valeri, che andrà in scena la sera stessa alle 21. Sarà l’attrice Paola Lorenzoni a tenere la lezione, della durata di un’ora, alla quale si potrà partecipare gratuitamente. Un incontro, organizzato dal Comune di Grosseto, che si rivolge a tutti gli appassionati del teatro e che mette al centro i tempi comici introdotti dalla prima attrice e autrice del dopoguerra, Franca Valeri.

Lo stage, gratuito e della durata di un’ora, focalizza l’attenzione sulla scrittura di Franca Valeri, una vera e propria partitura musicale di tempi comici perfetti, che sottolineano la battuta. Come si recita una battuta comica? Il teatro comico ha delle regole ben precise e l’attore comico si esprime in maniera differente rispetto ai comici della televisione.

Queste regole saranno spiegate nel corso dell’incontro, insieme alle tecniche di utilizzo della voce, uno strumento perfetto che va saputo utilizzare per fare uscire il suono al meglio. Imparare a respirare, parlare senza ansia, cogliere il senso del ritmo interno della battuta, saper legger e utilizzare la punteggiatura per poi riprendere fiato: sono alcune tecniche utili per comunicare, dicendo la battuta con le pause giuste, in modo da renderla comica.