Federconsumatori incontra i risparmiatori che hanno perso tutto nel fallimento delle banche

GROSSETO – « La provincia di Grosseto annovera centinaia di risparmiatori, tra obbligazionisti ed azionisti (per lo più pensionati, operai, impiegati lavoratori autonomi) che avendo affidato i loro risparmi alle banche li hanno visti sfumare, in seguito al fallimento delle stesse» a ricordarlo è la Federconsumatori, che per il giorno15 aprile a Grosseto, ha organizzato un incontro con i risparmiatori truffati dalle banche. L’incontro si svolgerà alle ore 15,00 in via Repubblica Domenicana 80/D.

Parlando dei risparmiatori Federconsumatori precisa: «Non si tratta di speculatori come in alcuni casi sono stati chiamati, bensì di cittadini che sono stati ingannati dalle logiche commerciali della banche ed in alcuni casi costretti a sottoscrivere bond ed azioni per ottenere finanziamenti individuali (ad esempio mutui) o finanziamenti per la loro impresa. Il Governo pur avendo dato il via libera per i rimborsi, ad oggi non ha ancora emesso i decreti attuativi necessari per la liquidazione delle somme agli investitori, nonostante l’impegno preso dal premier Conte, sul Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), svolto nei giorni scorsi con le varie associazioni di utenti, incontro al quale ha partecipato Federconsumatori».

«L’impegno di Federconsumatori – afferma il presidente di Federconsumatori Grosseto Giorgio Romualdi – è non lasciare soli i risparmiatori, che in seguito al mancato rimborso hanno subito gravi disagi economici e psicologici e continuare a vigilare affinché il Governo mantenga fede alle promesse fatte, sia in campagna elettorale sia successivamente, promesse che garantivano il pieno rimborso a tutti».

Programma:

– Apertura dei lavori con relazione di Giorgio Romualdi Presidente provinciale di Federconsumatori sullo stato attuale dei provvedimenti;

– Illustrazione di Massimo Falorni, Presidente regionale Toscana Federconsumatori, sulle iniziative indette da Federconsumatori;

– Intervento di Lorenzo Centanari Segretario Generale Pensionati SPI CGIL di Grosseto;

– Dibattito

– Conclusioni di Massimo Falorni Presidente Regionale Federconsumatori