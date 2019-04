Donazione alla Fondazione il Sole in memoria di Antonietta

GROSSETO – La Fondazione Il Sole ha ricevuto una donazione di 750 euro da parte di familiari e amici in memoria della compianta signora Antonietta Oppidi Quercioli, scomparsa recentemente per una malattia.

«Tutto il consiglio di amministrazione e la responsabile del progetto “pacchi di natale” – dichiara il presidente della Fondazione, Massimiliano Frascino – abbracciano forte Lolita Quercioli, figlia della signora Antonietta. In questi momenti ogni parola rischia di risuonare come retorica, ma ci teniamo a far sentire la nostra vicinanza sincera a Lolita, che si sempre dimostrata generosa e disponibile con la Fondazione».