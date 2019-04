Di Giacinto contro il sindaco: «Sindrome da pensionato? Perché io ho lavorato, lui no»

FOLLONICA – “A proposito del mio progetto di realizzare un’area di sosta per le auto al posto del rudere del vecchio depuratore, il sindaco uscente Andrea Benini dice di aver presentato la stessa idea nel settembre scorso: nulla di nuovo, come al solito”.

Lo dice Massimo Di Giacinto, candidato sindaco di Follonica della lista civica Massimo Di Giacinto Sindaco, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

“Passano i mesi – prosegue Di Giacinto – e delle sue parole restano solo annunci e niente fatti concreti. Questa è una buona idea che noi finalmente realizzeremo davvero, come tante altre. Non solo, però: lo stesso sindaco uscente Benini mi definisce affetto da “sindrome da pensionato sul cantiere”, espressione dispregiativa su una categoria di persone dalle quali avrebbe solo da imparare. È vero, io ho avuto un lavoro (e lui? dovrebbe aggiornare il suo curriculum) e dopo quarantun anni sono in pensione. E gli unici piccoli cantieri che vedo in città sono quelli pre-elettorali dopo cinque anni di nulla”.