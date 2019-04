Corri nella Maremma torna con le emozioni in velocità della Race Quarto Stormo

GROSSETO – Domenica 14 aprile una delle prove più suggestive del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. Andrà infatti in scena la quinta edizione della Race Quarto Stormo, dieci chilometri tra i più veloci della Toscana tutti all’interno dell’aeroporto di Grosseto (nella foto di Roberto Malarby, un’edizione passata).

E’ la quarta prova del circuito 2019, la terza nel capoluogo maremmano. Nel 2018 trionfarono Joachim Nshimirimana, a bersaglio anche nel 2015, e Antonella Ottobrino. Il record del percorso appartiene a Nshimirimana, che l’anno scorso fermò il cronometro a 31’52”, mentre nel 2017 Angela Carpino corse tra le donne in 38’28”. La gara è organizzata dalla Asd Quarto Stormo in collaborazione con la lega atletica Uisp. Il via della gara sarà alle ore 10.