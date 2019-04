Benini: «Al posto dell’ex depuratore di Senzuno una scuola e un parcheggio»

FOLLONICA – “Il candidato Massimo Di Giacinto è arrivato ancora una volta secondo. La proposta di realizzare un parcheggio al posto del vecchio depuratore – spiega Andrea Benini – l’abbiamo già annunciata lo scorso settembre e fa parte di un piano di riqualificazione complessivo dell’area, arrivato dopo una serie di incontri con i cittadini a cui sono seguiti sopralluoghi tecnici per poter valutare le dimensioni e i numeri che riguardano la fascia dell’area del depuratore più vicina al quartiere, lato via Portogallo. La nostra idea è di una riqualificazione complessiva dell’area, da attuare dopo un’accurata bonifica, e di uno spostamento dell’attuale scuola elementare di via Palermo. Dopo l’intervento di messa in sicurezza dello scorso anno (per il quale sono stati investiti circa 70 mila euro che hanno consentito di riportare i bambini nella loro scuola prima della fine dell’anno scolastico), riteniamo necessario realizzare un nuovo edificio scolastico perché quello attuale, adesso perfettamente sicuro, dovrà essere comunque in futuro sottoposto a continui interventi di manutenzione. Vogliamo che Senzuno, così come gli altri quartieri della città, mantenga la propria scuola elementare che rappresenta un presidio importante di aggregazione e vitalità”.

“Tornando alla questione del parcheggio, sembra che il candidato Di Giacinto soffra della “sindrome da pensionato sul cantiere”: già in altre occasioni – pensiamo alla polemica sulla Pineta di ponente o ai murales sugli edifici dell’Ilva – si è limitato a criticare l’operato dell’amministrazione, senza proporre un’idea propria. Quella di realizzare un parcheggio è un’ipotesi che il Comune ha già presentato diversi mesi fa, dopo un confronto con i residenti della zona e, soprattutto, dopo aver valutato bene quella che è a tutti gli effetti una proposta in grado di portare benefici all’intero quartiere. Ancora una volta per l’Amministrazione – conclude Benini – parlano i fatti e non le parole, come ormai troppo spesso ci stiamo abituando in questo periodo di campagna elettorale. Dispiace vedere come ancora una volta Di Giacinto continui a mutuare idee criticando a caso, per nascondere così l’assenza di contenuti reali da proporre alla cittadinanza”.