Amministrative2019, Travison: «Gli impianti sportivi sono un disastro»

SCARLINO – “Gli impianti sportivi di Scarlino Scalo sono in pessime condizioni: è sotto gli occhi di tutti i cittadini il degrado in cui versano”. A scriverlo è Francesca Travison, candidata sindaco Scarlino della lista civica “Scarlino può”.

“L’incapacità politica della giunta uscente è racchiusa tutta in quell’area – prosegue Travison – sporcizia, erba alta, spazi comuni al limite della regolarità e poi i tanto amati campi da bocce impraticabili, uno con il pavimento divelto e l’altro diventato casa dei piccioni. La strada comunale che dovrebbe essere utilizzata per arrivare ai campi di calcio, rugby e alla pista di pattinaggio è sterrata e piena di buche che a ogni pioggia si riempiono d’acqua diventando piccoli acquitrini. E intanto viene utilizzata la carreggiata che dovrebbe essere privata, realizzata come via d’accesso per l’urbanizzazione mai conclusa che si trova accanto agli impianti sportivi di Scalo”.

“Per gli scarlinesi quella struttura – insiste il candidato a sindaco – è stata per anni un punto di ritrovo: i bambini iscritti a calcio o a rugby trascorrono in questo spazio molte ore a settimana e prima gli anziani quando era bel tempo non mancavano di andare a fare una partita a bocce, tanto che per giocare c’era sempre la fila. Adesso tutto è cambiato: basta prendersi 10 minuti e fare un giro agli impianti per capire quello che è accaduto con il trascorrere del tempo. L’emblema insomma dell’incapacità di chi ha amministrato Scarlino in questi anni: non si parla di interventi straordinari, ma di mancanza di ordinaria manutenzione”.

“Ci stupiamo poi nel leggere sui social messaggi di apprezzamento nei confronti degli impianti sportivi, come se fossero il fiore all’occhiello del nostro Comune. Forse chi si è candidato a sindaco di Scarlino provenendo da fuori non conosce la realtà scarlinese: parlare infatti di ampliare l’esistente quando l’esistente cade a pezzi fa quantomeno sorridere. La volontà della mia lista civica è quella di riqualificare quello che già c’è: ridare dignità a un luogo così importante per la vita della comunità è uno dei punti del programma che vogliamo attuare per Scarlino. Non solo: l’impegno sarà rivolto anche verso la promozione dello sport, perché le società sportive scarlinesi hanno bisogno di un supporto da parte dell’Amministrazione comunale, che deve aiutarle nell’importante compito educativo che svolgono”.

“Vogliamo – conclude – che gli impianti sportivi di Scarlino Scalo tornino a essere un punto di ritrovo per grandi e piccoli: uno spazio vivo, curato e rispettato da tutti, anche da coloro che lì svolgono attività differenti”.