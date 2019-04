Amministrative2019, CasaPound apre il comitato elettorale e presenta candidato e programma

FOLLONICA – Sabato 13 aprile alle 18.00, in via Ugo Bassi 23 a Follonica, sarà inaugurato l’ufficio elettorale di CasaPound. CasaPound aprirà il proprio comitato elettorale per presentare la lista, candidata alle prossime elezioni comunali e capitanata da Alessandro Berardi, dove far conoscere le proprie direttive politiche, rispondere alle domande e dove potersi confrontare con la popolazione.

“In vista delle elezioni e con l’aumento dei consensi” spiega il candidato sindaco Berardi “abbiamo deciso di anticipare l’evento, in modo da far avere un punto di riferimento a coloro che vorranno far politica attivamente o più in generale, a chiunque abbia a cuore il bene di Follonica; infatti uno degli scopi principali di questo ufficio sarà l’ascolto dei cittadini per capire meglio quali siano le necessità dei follonichesi , in modo da attuare una politica ancora più mirata”

Per l’occasione saranno presenti Gino Tornusciolo, consigliere comunale e Giampiero Joime, responsabili politici di CasaPound Grosseto che esporanno alla cittadinanza, insieme al candidato sindaco Alessandro Berardi, i punti principali del programma follonichese.

«Tutti i cittadini sono invitati a partecipare, approfondire le nostre idee o sottoporre dei temi alla nostra attenzione per il benessere della città».