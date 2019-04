Amministrative2019 – A Capalbio si candida anche Settimio Bianciardi. Sarà sfida a tre

CAPALBIO – Sarà Settimio Bianciardi il candidato sindaco della terza lista a Capalbio. È stato lo stesso consigliere ad annunciarlo ieri sera, su Facebook. Il suo nome stava circolando da qualche giorno, ma l’ufficialità non c’era ancora. Sino a ieri sera.

«Il gruppo di partenza è lo stesso che perse il Comune per 40 voti» aveva affermato Bianciardi «Abbiamo cercato un dialogo con tutti ma Donati non ha voluto rinunciare a Bellumori, che ha un modo di lavorare assolutamente inconciliabile con quello di Adesso per Capalbio»

“Adesso per Capalbio Settimio Bianciardi sindaco” è il nome della lista «Una lista civica – afferma il candidato – con tanti giovani».