GROSSETO – Non è ancora tempo di primavera in Maremma. Da mercoledì 10 aprile tre giorni di pioggia, con precipitazioni anche intense, in tutta la provincia di Grosseto.

Temporali potrebbero esserci sia nella giornata di mercoledì 10 che di giovedì 11 aprile. Anche nel weekend sono attese condizioni climatiche incerte. Temperature ancora tiepide, con minime ampiamente sotto lo zero.

La pioggia si trasformerà in neve sul Monte Amiata, con fiocchi attesi per i prossimi tre giorni.

