Senzuno sconfitto ma sempre primo, Massa Valpiana ad un punto dalla vittoria

GROSSETO – Termina con una sconfitta casalinga, nel derby con il Gavorrano, la regular season del Senzuno nel campionato Elite Uisp. I campioni in carica chiudono comunque al primo posto e avranno quindi il vantaggio del fattore campo in tutti i playoff. I quarti di finale saranno con la Disperata, sconfitta per 2-1 dalla Polverosa che strappa quindi il quinto posto della graduatoria. La New Team giocherà quindi in casa del Torniella, che supera 3-1 la Marsiliana. Piazza d’onore, invece, per la Torbiera: 3-0 a tavolino contro il Prata, che permette di chiudere a meno uno dalla battistrada: nei quarti match contro il Venturina. Completa il quadro l’incrocio tra Gavorrano e Marsiliana.

In Eccellenza manca un punto al Massa Valpiana per brindare, dopo il pareggio in bianco di Paganico. Va peggio agli inseguitori con il Boccheggiano sconfitto a Ribolla e il Montemerano che cade in casa contro il Chiusdino. Pareggi in tutte le altre partite: Alberese-Granducato, Campagnatico-Magliano e Seggiano-Atletico finiscono senza vincitori.

Elite

Diciottesima giornata

Torbiera-Prata 3-0

Polverosa-Disperata 2-1

Senzuno-Gavorrano 0-1

Torniella-Marsiliana 3-1

Riposa: Venturina

Classifica

Damoka Senzuno 35

Torbiera 34

Pizzeria Ballerini Gavorrano 29

Torniella 27

Polverosa 25

New Team Marsiliana 23

Algida Benini Venturina 23

Disperata 17

Prata 11

Quarti di finale

Senzuno-Disperata

Torbiera-Venturina

Gavorrano-Marsiliana

Torniella-Polverosa

Eccellenza

Ventunesima giornata

Paganico-Massa 0-0

Ribolla-Boccheggiano 2-1

Alberese-Granducato 2-2

Montemerano-Chiusdino 2-3

Campagnatico-Magliano 1-1

Seggiano-Atletico 1-1

Recupero: Sant’Angelo-Alberese 1-3

Riposa: Sant’Angelo

Classifica

Massa Valpiana 50+

Boccheggiano 38 +

Chiusdino 35

Montemerano 34

Paganico 32

Seggiano 27 +

Alberese 27

Magliano 26

Sant’Angelo 22

Ribolla 21

Atletico Grosseto 21

Campagnatico 19 +

Granducato del Sasso 8

+Una partita in più