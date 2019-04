Secondo posto per Silvio Rinaldini dell’HiMod Follonica al percorso mtb di Guastalla

FOLLONICA – Domenica di gara per i tre atleti Silvio Rinaldini, Denis Tognoni e Marco De Stasio dell’HiMod Bike Follonica, impegnati a Guastalla in Emilia Romagna alla 20esima edizione dell’Airon Bike, un percorso di 60 chilometri con circa 600 partecipanti e valevole come Campionato Italiano Uisp Marathon.

Un ottimo secondo posto di categoria per Silvio Rinaldini (nella foto), che sfiora il titolo italiano di M6 e buoni piazzamenti anche per gli altri portacolori follonichesi, Denis Tognoni e Marco De Stasio rispettivamente 59° e 129° assoluto.