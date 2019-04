Post Gavorrano-Pianese, rossoblù a due punti dai playoff con un calendario impegnativo

BAGNO DI GAVORRANO – Un colpo di testa del bomber della Pianese Lorenzo Benedetti ha fatto svanire domenica pomeriggio il sogno promozione del Gavorrano, tornato a dieci punti dalla vetta a quattro turni dalla fine del girone E di serie D.

Una sconfitta, la quinta con il risultato di 1-0, che non deve però abbattere i rossoblù di Marco Cacitti, protagonisti assoluti con 32 punti nel girone di ritorno, con dodici risultati utili nelle ultime quindici fatiche. La capolista senese, che è volata a più cinque in classifica generale nei confronti del Ponsacco, ha interrotto una striscia di quattro vittorie e sei gare senza sconfitte che hanno permesso a Federico Conti e compagni di affacciarsi, dopo il 3-1 di Viareggio, in zona playoff. La post-season è distante appena due punti, anche se il Gavorrano è atteso a due trasferte difficili, domenica prossima contro il San Donato Tavarnelle e il 5 maggio contro il Ghivizzano Borgoamozzano. Va anche sottolineato che solo un miracolo del portiere Wroblewski ha negato, al 39′ della ripresa sul tiro a botta sicura di Andrea Jukic, ai maremmani la possibilità di uscire indenni da questo big-match.

I metalliferi, che si sono presentati alla sfida con l’undici dell’ex Masi con uno score di 11 reti nelle ultime quattro partite, sono rimasti all’asciutto per l’undicesima volta nel corso della stagione. La Pianese ha inflitto ai gavorranesi la quarta sconfitta interna dell’anno dopo quelle dell’andata con Massese e San Donato (entrambe per 3-2) e dopo quella del ritorno con il Tuttocuoio (1-0). I ragazzi sono comunque già tornati al lavoro per preparare al meglio gli ultimi 360′ di un campionato che dal mese di dicembre li ha visti giocare alla pari con qualsiasi formazione.