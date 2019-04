No al traliccio, nuovo incontro con i cittadini: «Serve una visione lungimirante»

CALDANA – Un incontro pubblico per parlare degli “Effetti sul territorio conseguenti all’installazione dei tralicci, previsto dal piano comunale delle antenne”, organizzato dal comitato “Contro i tralicci a Gavorrano”, in programma per venerdì, 12 aprile alle ore 20,30 all’ex frantoio del centro storico.

Nello specifico, durante l’incontro verranno discussi i seguenti punto sull’ordine del giorno; la pericolosità per la salute degli abitanti, l’ulteriore diminuzione del flusso turistico del territorio, l’impatto paesaggistico e il deprezzamento degli immobili in quanto situati in zona ad alto potenziale di inquinamento da elettrosmog.

«Teniamo a dire – ribadisce il comitato – che non siamo assolutamente contro l’avanzamento della tecnologia a condizione che tenga conto della salvaguardia dell’ambiente, della salute pubblica e dello sviluppo del turismo (unica possibilità per la nostra ben amata Maremma).

Scopo di questo comitato, sarà di cercare di sensibilizzare i cittadini per quanto riguarda l’eventuale pericolosità ed anche la bruttezza di delle istallazioni nei luoghi scelti. Inoltre vogliamo sensibilizzare l’amministrazione ad avere, finalmente, una visione lungimirante e migliorativa per il futuro di queste meravigliose terre».