Le Under 13 della Pallavolo Grosseto cadono in piedi: ko a Pontedera ma ancora ai quarti

PONTEDERA – Sconfitta esterna per le Under 13 Beauty Center della Pallavolo Grosseto contro l’Ambra Pontedera (25-16, 25-20, 20-15). Gara difficile già da pronostici per le maremmane, anche perché il risultato finale era determinante per decidere chi delle due squadre avrebbe avuto diretto accesso ai quarti di finale, sia per l’ostilità del campo. Grande combattività delle grossetane contro una rivale forte e determinata, che le ha portate ad aggiudicarsi il set finale che ha spalancato loro la porta per la qualificazione diretta. Adesso, oltre al periodo di pausa nell’attesa di sapere chi sarà l’avversaria nei quarti di finale fra Libertas Pisa e Grosseto Volley che ci saranno domenica 5 maggio, inizierà un periodo di durissimo lavoro in palestra per prepararsi ad affrontare i prossimi appuntamenti.



Le convocate: Elisa Toniazzi, Federica Sallei, Elisa Di Clemente, Emma Belli Rabagli, Benedetta Guerrini, Nicole Innocenzi, Lara Pettorali, Sofia Gregori, Caterina Tei, Margherita Verni, Giada Terrosi e Asia Barbarossa. Allenatore Roberta Colella, dir. Acc. Giulia Branca.