Le ragazze della Polisportiva Barbanella Uno brillano ai regionali

LIVORNO – Anche la Polisportiva Barbanella Uno a Livorno alla seconda prova del campionato regionale di serie D di federazione con tre squadre rispettivamente nella 2° e 3° divisione.

Nella 2° divisione categoria allieve Naike Venturi (11 anni), Elena Carlettini (12 anni) e Anna Marcelli (10 anni), con una gara precisa a tutti gli attrezzi sono salite sul 1° gradino del podio.

Nella 3° divisione categoria junior la squadra composta da Alicia Esposito, Giulia Cane’, Sofia Biagiotti e Linda Zambernardi, nonostante alcune imprecisioni alla trave, dovute più alla tensione di gara che alla preparazione, si sono classificate al 3° posto.



Quinta piazza invece per le più piccole (8-10 anni) nella 3° divisione categoria allieve: Alica Frosi, Rachele Agresti, Mia Fontanelli Corbini, Greta Conti, Manuela Colletti e Ginevra Chechi hanno pagato un po’ l’inesperienza di gara; possibilità di riscatto però essendo all’inizio della loro attività agonistica ed i vari campionati non sono ancora terminati. Tutte queste atlete si sono qualificate per le finali nazionali di federazione che si svolgeranno a giugno a Pesaro.