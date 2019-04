La città e il Comune ricordano l’ex sindaco: «E’ nella nostra memoria collettiva»

PITIGLIANO – Mercoledì 10 aprile, alle ore 18, nella sala consiliare del Palazzo comunale si terrà un’iniziativa pubblica in ricordo di Augusto Brozzi, storico sindaco di Pitigliano, a 10 anni dalla sua scomparsa. Interverrà il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili, seguiranno le testimonianze di alcuni ospiti e il ricordo della popolazione.

Dalle ore 21 per tutta la notte il Comune ha inoltre previsto lo spegnimento delle luci che illuminano le “ripe”.

“Augusto Brozzi – spiega il sindaco Giovanni Gentili – è nella memoria collettiva il sindaco di Pitigliano. Io l’ho conosciuto poco ma ho la chiara percezione del segno che ha lasciato nella storia di Pitigliano. Brozzi è stato a lungo sindaco, ma sono convinto che non sia stato il tempo ad aver consolidato nella comunità questo che ormai è un titolo. Credo sia stata la sua grande capacità di sintonia con le persone, di sensibilità per il presente e il futuro dei pitiglianesi, l’amore per il territorio e il proprio paese, a produrre una relazione virtuosa e duratura come quella con Brozzi”.

“In questo senso ricordarlo non è rituale e un fatto semplice – afferma – perché fa emergere i sentimenti delle persone. Augusto c’è, ricordarlo è rigenerare emozioni ancora presenti. Per un giovane sindaco come me la sua esperienza è una lezione, serve a comprendere quanto sia straordinario ricoprire questo incarico. Lo ricorderemo con le nostre parole e spegnendo le luci delle ripe che Augusto ha voluto. Il profilo di Pitigliano tornerà al buio per far comprendere a tutti quanto possa incidere l’impegno di una persona nella valorizzazione di un paese, un esempio tra i tanti. Augusto ha dato luce in molti modi a Pitigliano e noi lo ringraziamo accettando la sua sfida di lasciare un segno per le generazioni future”.