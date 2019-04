Ironman: Rosini, Biondi e Caprini del Triathlon Grosseto in partenza per la Grecia

GROSSETO – Inizia con l’Ironman 70.3 in Grecia la stagione dei grandi eventi del triathlon per gli atleti grossetani Michelangelo Biondi, Dario Rosini e Irio Caprini. Per i tre veterani del Triathlon Grosseto c’è in programma domenica 14 aprile la seconda massima distanza della nota attività multidisciplinare nella splendida location di Costa Navarino, ovvero 1,9 chilometri a nuoto, novanta in bicicletta e ventuno a corsa. “Siamo nello stesso resort dove c’è stata la firma dell’accordo fra Cristiano Ronaldo e la Juventus – ha sorriso Biondi, che è anche allenatore – E’ una bella zona a ovest, sullo Ionio. Nella parte in bicicletta ci sono circa 1000 metri di dislivello che rendono il tratto piuttosto impegnativo; correremo infine attorno ad una zona lagunare. E’ previsto tempo sereno ed una temperatura sui 18 gradi, leggermente fresca ma non proibitiva. Stiamo tutti e tre bene, siamo ben preparati, avremo al seguito qualche supporter. L’obiettivo? Tentare la qualificazione ai campionati del mondo, ma anche prepararci bene al Challenge di Riccione in programma il 4 e il 5 maggio”.

Sulla carta ci sono insomma tutti i presupposti affinché gli uomini del presidente Riccardo Casini, sempre più abituati alle fatiche fisiche e mentali dell’Ironman, possano chiudere a testa alta. “Ci siamo allenati bene tutto l’inverno – ha concluso Biondi – con qualche gara podistica e un duathlon a Pisa mentre di recente i nostri Biagioni, Ammalati e Marcucci hanno corso la mezza maratona a Firenze, percorso impegnativo, migliorando anche i propri personali”.