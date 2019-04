Il Comune destina piazzale Thailandia alle lezioni di guida

GROSSETO – Una parte dell’area di piazzale Thailandia è adibita a luogo di esercitazioni e prove di guida per chi sta conseguendo le patenti A1, A2 e A. E questo attraverso il lavoro congiunto della Polizia municipale, ufficio Tributi, autoscuole e motorizzazione, con il coordinamento degli assessori ai tributi e alla viabilità. Per l’anno 2019, infatti, il Ministero ha stabilito che le prove di guida di chi sta conseguendo le patenti A devono seguire un percorso più lungo del precedente, portando come conseguenza un blocco delle prove di guida e del rilascio dei patentini.

Dal momento che occorreva un’area più ampia per le prove, il Consorzio grossetano di autoscuole si è reso disponibile a prendere in concessione, sostenendo i costi Cosap, l’area individuata in piazzale Thailandia. La tariffa ordinaria per il piazzale prevedeva un elevato costo di concessione, che si sarebbe scaricato su scuole guida e sui ragazzi coinvolti per lo svolgimento degli esami. In virtù della funzione pubblica e civica svolta, l’amministrazione comunale ha stabilito una tariffa Cosap speciale, sostenibile per le autoscuole, che non comporta alcun aumento dei costi per chi dovrà prendere il patentino.

Il piazzale sarà, dunque, gestito da ora in poi dal Consorzio grossetano di autoscuole e usato in prevalenza per le prove d’esame. Sarà inoltre messo a disposizione della motorizzazione, senza commistione di esami, per tutte le esperienze formative di sicurezza stradale e senza che i costi necessari ricadano sugli utenti. Infine, il consorzio garantirà alla motorizzazione l’utilizzo di piazzale Thailandia senza costi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame.