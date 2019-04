I ragazzi della Comunità don Luigi Rossi potranno usare lo Spazio giovani. Accordo con il Comune

MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima ha concesso alla Comunità educativa per minori Don Luigi Rossi l’uso dello Spazio giovani all’interno del Portale delle arti, nella struttura del convento delle Clarisse, per le attività dei bambini e dei ragazzi. L’accordo si è concretizzato grazie al Portale delle arti e all’associazione Espiral, che gestisce i locali. Una concessione che mette un altro fondamentale tassello nel rapporto tra la Comunità, gestita dalla cooperativa sociale G. Di Vittorio, e l’Amministrazione comunale.

“Ci tengo a ringraziare l’assessore Tiziana Goffo e il sindaco Marcello Giuntini – ha spiegato Virginia Staglianò, responsabile della comunità Don Luigi Rossi – per averci concesso l’utilizzo dello Spazio giovani, del bar e anche del cortile esterno del Portale delle arti. E un grazie anche al Portale delle arti e all’associazione Espiral, che la gestisce. Una concessione importante per noi, che ci consentirà di usufruire di uno spazio nuovo a seconda delle esigenze. Sono felice che in questi ultimi anni il nostro rapporto con l’Amministrazione ci abbia permesso non solo di poter dare un aiuto migliore ai nostri ragazzi ma anche di poterci mettere in rete con le tante realtà del territorio massetano”.

In occasione della concessione il sindaco Marcello Giuntini e l’assessore Tiziana Goffo hanno anche fatto visita alla Comunità educativa, situata nei locali della Fondazione Sant’Anna di Massa Marittima, incontrando gli educatori e il personale presente per confrontarsi anche sul percorso intrapreso in questo ultimo anno sul territorio e dando una nuova occhiata alla struttura in continua crescita.