Giornata didattica e di pesca ai Giardini a Marina di Grosseto: ecco come iscriversi

MARINA DI GROSSETO – Una domenica all’insegna della pesca al Carassodromo Laghetto I Giardini a Marina di Grosseto, domenica 14 aprile. Dalle 15 inizierà la giornata didattica “Amici della pesca” con gara di pesca riservata agli Under 18; fautrice dell’evento l’Asd Pesca Sportiva Scansanese, con il sostegno di Unico Tirreno, Banca Tema, Impianti Walter Boschi. Il costo dell’iscrizione è 6 euro, con esche fornite dagli organizzatori; a fine torneo merenda per tutti. Per informazioni: aps_scansanese@hotmail.it