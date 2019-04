Dopo la ginnastica, tutta Manciano si prepara alle emozioni calcistiche della finale di Firenze

MANCIANO – Dopo il grande successo della ginnastica mancianese, sale la febbre per la Coppa Toscana che si disputerà domani pomeriggio 10 aprile allo stadio “G. Bozzi” in località Due Strade a Firenze, tra il Manciano e Lanciotto. “Siamo convinti – spiega il consigliere delegato allo Sport del Comune di Manciano, Roberto Bulgarini – che i nostri ragazzi ci regaleranno un grande spettacolo, porteranno in campo i sani valori del calcio e sarà una festa per tutti, per grandi e piccoli. Dopo il conseguimento del bel risultato in Russia, delle ragazze della scuola Happy Time di Manciano, la comunità di Manciano è in fermento per la partita di domani”.

Fischio d’inizio alle 15,30 domani, per la sfida secca fra il team maremmano e quello fiorentino. “Se al termine dei 90’ regolamentari – recita il comunicato della Figc – persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15’ ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si eseguiranno i calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 14 delle “Regole di Gioco” e Decisioni ufficiali”.