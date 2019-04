Dai campionati alla giornata sport-scuola, weekend di successi per la Starfish Follonica

FOLLONICA – Bei risultati per le formazioni della Starfish Follonica. Sul campo di Pontassieve facile vittoria per 32-28 degli Under 19 maschili sui pari età del La Spezia pur non eccellendo nelle varie fasi di gioco, per un quinti posto finale. Nessuno degno di rilievo, in attacco pochi schemi portati a termine in modo compiuto ed una preponderanza di azioni individuali. Una difesa disattenta e senza collaborazione contiene comunque facilmente le folate avversarie; solo qualche anticipo e rapide intercettazioni di passaggi hanno consentito di portarsi in vantaggio e vincere la partita.

Primo tempo terminato sul 17 a 17 dopo essere quasi sempre stati in svantaggio.

Un buon inizio di ripresa e la stanchezza degli avversari, che sono scesi in campo con una formazione dei soli titolari ed un solo cambio, hanno permesso un vantaggio di 6 reti stabilizzato per tutto il secondo tempo escluso il finale in cui La Spezia ha cercato di rimontare. Qualche fallo inutile ed esclusioni per 2 minuti a complicare una partita non difficile da chiudere. Sono scesi in campo Gruosso, Berardi, Gasperini, Bianconcini, Santi, Sozzi, Sacco, Giannoni, Zucca, Fregosi, Veliu

Chiude in bellezza l’Under 15 femminile della Starfish che, ospite del Poggibonsi, ha vinto la sua ultima partita di campionato. Gara intensa e molto tirata giocata con impegno da ambedue le squadre sempre punto su punto tanto che il primo tempo si chiude con il Follonica sotto di un gol 12 a 11.

Un secondo tempo sempre con botta e risposta e le squadre si contendono con equilibrio la partita che alla fine vede il Follonica vincente per 23 a 22. Alla fine le ragazze delle squadre si sono comunque abbracciate questo a dimostrazione del fatto che la vittoria non preclude un atteggiamento positivo sul campo.

Festeggiano le ragazze di mister Cecchini (in questa occasione seguite da mister Spinicci) la fine si questo campionato consapevoli che si sarebbe potuto forse fare qualcosa di più, ma con la certezza che sono un bel gruppo composto anche di ragazzine nuove alla loro prima esperienza che hanno dato un apporto fondamentale alla squadra e questo fa ben sperare per un futuro.



Giornata di “gioco sport scuola “quella che si è svolta al palagolfo di Follonica per la pallamano Starfish.

Noto ormai l’impegno della società negli istituti del golfo che, oltre ai progetti promossi dal Coni, svolge una serie di attività gratuite di supporto agli insegnanti per un primo approccio allo sport di squadra.

Progetti che nel tempo hanno portato agli istituti coinvolti non solo conoscenza di questa disciplina ma bonus spesa per materiale scolastico e coinvolto i ragazzi sotto ogni aspetto fino a far fare loro degli elaborati poi esposti e premiati.

Oggi è stato il turno di alcune terze e quarte di due scuole cittadine; quelle di via Varsavia e quelle di via Cimarosa.

Sono stati coinvolti circa 40 ragazzi misti tra maschi e femmine in una serie di partite che li ha visti contrapposti in una divertente sfida. Le squadre formate sono state dirette magistralmente sul campo da 6 dei giocatori della pallamano Follonica alla loro prima esperienza da coach Ricci Filippo, Veliú Blerim, Jari Zucca u19 m, Niccolò Come u17m, Giulia Ricci e Benedetta Turchi u19.



Alla fine delle partite i giocatori sono stati premiati con due meritate coppe assegnate alla femminile di via Varsavia e una per la maschile di via Cimarosa. Premiazione effettuata dal presidente dell’AVIS distretto di Follonica gestito da Antonio Nozzoli, da sempre vicino ai progetti che coinvolgono ragazzi/e, che ha colto l’occasione per ringraziare la società ed i genitori che seguono con entusiasmo i progressi dei loro figli e sono vicini alle esigenze dell’Avis.

“Siamo felici di vedere l’entusiasmo di questi bambini, lo sport secondo noi è un grande mezzo per far crescere e maturare i ragazzi in un sano percorso di socializzazione e collaborazione e la giornata di oggi ne è stata la dimostrazione”. Queste le parole del prof. Antonino Vella, presidente della Follonica Starfish.

Un ringraziamento speciale è andato a Pablo Bertoncini, componente della società e fresco arbitro federale che ha dato un tocco di ufficialità alla manifestazione.