Canile aperto per conoscere gli ospiti a quattro zampe e le esperienze di chi ha adottato

SCARLINO – Cosa succede dentro al canile comprensoriale “Un amico ti aspetta” di Scarlino gestito dalla cooperativa sociale Melograno? A raccontarlo in una passeggiata a tappe saranno gestori, operatori, volontari, veterinari, utenti dei percorsi di terapia assistita e famiglie adottanti che aspetteranno la cittadinanza il 12 aprile alle 15 all’interno della struttura. L’evento è organizzato dal canile con il patrocinio dei comuni della gestione associata Scarlino, Follonica e Gavorrano.

“Sulle orme del canile” è un’occasione per guardare negli occhi i cani ospitati, per scoprire a fondo quello che vivono insieme a chi si occupa, con affetto e passione, ogni giorno di loro. Una storia narrata da più punti di vista per riuscire a capire le mille storie che il canile racchiude. Storie tristi ma anche storie di rinascite, di fiducia e di amore.

Nel corso del pomeriggio saranno organizzati laboratori per bambini e sarà fatta una dimostrazione di come l’attività della mobility, in funzione ormai da tempo in un area appositamente allestita del canile, possa aiutare i cani che verranno adottati ad affrontare gli ostacoli di tutti i giorni. Al termine sarà offerta una gustosa merenda a tutti i partecipanti. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.