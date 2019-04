Arrivano le navi, al via i lavori nel porto

ORBETELLO – Sono arrivate a Talamone le due navi per l’escavo del porto. Le banne sono state posizionate nei giorni scorsi, mercoledì 10 aprile inizierà l’escavo del Porto di Talamone.

“Un grande giorno – afferma il sindaco Andrea Casamenti – per il nostro Comune e per Talamone dopo due anni e mezzo di grande lavoro da parte dell’amministrazione comunale che partendo da zero è arrivata al risultato atteso da molti anni. Ringraziamo Regione, Capitaneria, Consorzio di Talamone e tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato. Prevediamo di far terminare i lavori entro il 10 maggio”.