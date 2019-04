Amministrative2019, Vichi incontra i cittadini: «Aspettiamo i loro consigli»

SANTA FIORA – “Una campagna d’ascolto per coinvolgere i cittadini nelle scelte della futura amministrazione”.

Così il candidato sindaco di Santa Fiora della lista “Un Comune per Tutti” Paolo Vichi lancia la campagna che lo vedrà impegnato, tutti i giorni dalle 18 alle 20 nella sede del comitato elettorale di via Marconi. Con lui saranno presenti anche alcuni candidati al consiglio comunale.

“Sarà un momento importante – spiega Vichi – sia per spiegare quali sono i nostri obiettivi per Santa Fiora, sia per ricevere indicazioni su problematiche, idee ed anche semplici consigli”. L’obiettivo di Paolo Vichi è quello di avere un comune aperto e trasparente. “Chi mi conosce e conoscerà i nostri candidati – spiega l’aspirante sindaco- sa che noi puntiamo sui fatti e non sugli slogan. La trasparenza, per noi, parte dall’ascolto. Lo facciamo ora e lo faremo dopo”.

“Amministrare, infatti, non vuol dire chiudersi nelle stanze – conclude il candidato del centrodestra – ma tenere la porta del Comune sempre aperta ai cittadini, come faremo in queste settimane nella nostra sede di via Marconi a Santa Fiora”.