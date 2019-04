Via libera al bilancio, Querci: «Siamo tornati a progettare il futuro»

GAVORRANO – Via libera al bilancio del Comune di Gavorrano in approvazione all’ultimo consiglio comunale, giovedì scorso. Nessun aumento delle imposte comunali e una buona notizia per i genitori dei figli che frequentano l’asilo nido comunale, le cui rette saranno notevolmente abbassate. Inoltre sono previsti fondi per la cultura, le associazioni del territorio e incentivi economici per imprenditori e commercianti che vogliono investire nei centri storici.

«Il Comune di Gavorrano prosegue il suo cammino di stabilizzazione politica ed amministrativa dopo anni di incertezze e difficoltà – è il commento di Giulio Querci, capogruppo della maggioranza Gavorrano Progressista – . Dopo un ampio confronto tra le diverse energie che compongono la nostra alleanza, abbiamo portato all’approvazione del consiglio un atto che trova tra i suoi cardini l’attenzione per il sociale, la volontà di rilancio dei centri storici, la riqualificazione urbana e dei cimiteri comunali, la cultura e molte altre risposte per i problemi quotidiani che i nostri concittadini ci espongono».

«In particolare – spiega Querci – la tassazione comunale non subisce rincari e soprattutto viene scongiurato l’aumento dei servizi scolastici come scuolabus e mensa; la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti resta invariata nonostante la messa appunto del nuovo servizio porta a porta; il nido comunale abbassa notevolmente le proprie rette, che tramite una visione politica di area e grazie alle gestioni associate vengono parificate a quelle dei comuni limitrofi con risparmi notevoli soprattutto per le fasce di reddito più basse. In ambito sociale da considerare una vittoria l’essere tornati a stanziare fondi da destinare al mondo dell’associazionismo volontario e di quello delle società sportive, fulcro della vera aggregazione nei nostri paesi. E’ previsto anche uno stanziamento di incentivi economici per chi vuole aprire un’attività in un centro storico gavorranese e la previsione di fondi da destinarsi alla cultura, ai musei e al Teatro delle Rocce».

«La cosa più importante – conclude Giulio Querci – non si trova scritta ma è evidente; con responsabilità, determinazione e compattezza politica abbiamo dimostrato che Gavorrano torna a progettare il proprio futuro e quello dei propri cittadini. Di questo voglio sinceramente ringraziare il sindaco Andrea Biondi, la giunta e gli uffici per il lavoro svolto e in particolare quello dell’assessore Ulivieri che non tradisce le attese e si dimostra un vero e proprio valore aggiunto per quest’amministrazione».